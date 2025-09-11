Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 7 Eylül'de gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesi’ne getirilmişti.
Adliyedeki işlemleri tamamlandı
Haklarında yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılık ifadeleri alınan Sözen kardeşlerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Dosyada yer alan suçlamalar doğrultusunda iki kardeş de sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Sulh ceza hakimi tutuklama kararı verdi
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen hakkında sulh ceza hakimi tutuklama kararı verdi. Sözen kardeşler, cezaevine gönderildi.
CHP üyeliği askıya alınmıştı
Şükrü Sözen’in adı soruşturma dosyasında geçmesinin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliği askıya alınmıştı. Sözen, bu gelişmenin ardından 16 Temmuz’da CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.
Soruşturma devam ediyor
Manavgat Belediyesi’ndeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü, dosyada farklı isimlerin de yer aldığı öğrenildi.