CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, 39. Olağan Kongre’nin ardından göreve başlayan yeni il yönetiminin ilk resmi programının Anıtkabir ziyareti olacağını duyurdu. İl örgütünün, Atatürk’ün mozolesine çelenk sunarak göreve başlangıç mesajı vereceği belirtildi.

“Atatürk’ün hedef gösterdiği yolda ilerleyeceğiz”

Ümit Erkol, yaptığı açıklamada yeni yönetimle birlikte parti ilkelerine bağlılıklarını bir kez daha göstereceklerini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yeni yönetimimizle birlikte Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe kararlılıkla yürüyeceğimizi vurgulamak üzere Anıtkabir mozolesine çelenk koyacak, ilkelerine bağlılığımızı bildireceğiz.”

“Bu yolculuk iktidar yolculuğudur”

Erkol, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları değiştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin geçtiği olumsuz koşulları olumluya çevirmek; gelecek güzel günleri birlikte inşa etmek için çıktığımız bu yolculuk, iktidar yolculuğudur. Bu kararlı yürüyüşümüz, Atamızın gösterdiği hedefler doğrultusunda devam edecek.”

Tüm Ankaralılara davet

CHP Ankara İl Başkanı, Anıtkabir ziyaretinin 15 Kasım 2025 günü saat 11.30’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Katılmak isteyenlerin Aslanlı Yol’da buluşacağını belirten Erkol, tüm Ankaralıları Atatürk’ün huzuruna birlikte çıkmaya davet etti.