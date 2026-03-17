CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özel, Halk TV'nin canlı yayın konuğu oldu. Gündemdeki konularla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İzmir'deki tutuklamalara da değindi. Kooperatif davası hakkında konuşan Özel, "Tunç Başkan var, Heval var ve Şenol Bey tekrar içeriye girdi, Şenol Başkan. Bu arkadaşlarımızın tutukluluğu fahiş hatadır." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İzmir, şu andaki... Bu arada da eşini aradım ulaşamadım; Şenol Aslanoğlu'na başsağlığı diliyorum, kardeşini kaybetti. Bir mektup yazdım, avukatına ulaştıracağım şimdi. Tunç Başkan var, Heval var ve Şenol Bey tekrar içeriye girdi, Şenol Başkan. Bu arkadaşlarımızın tutukluluğu fahiş hatadır. Zaten yedekleme tutukluluğu yaptılar. İlk tutukladıkları dosyadan tutuksuza döndüler, ikinci bir dosyadan tutukladılar. İzmir'de 155 kişi tutuklandı ilk gün. 10 gün içinde iddianame yazıldı. Her şey yolunda gidiyor diye demiyorum bakın yani. Tutuksuz yargılamaya geçildi çoğu için. 30 kişi kaldı, sonra 8 kişi kaldı, 3 kişi kaldı. İlk davadan hepsi çıktı, ikinci bir şeyden üç tutuklama daha yaptılar. E şimdi İzmir'de nasıl bir tansiyon var? Ona göre bir tansiyon var. Ama sen 150 kişiyi tutuklu tutarsan ona göre bir tansiyon olur. Bunu söylüyorum."