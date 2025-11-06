Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde gazetecilere yönelik düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi.

Gazetecilere ifade çağrısı ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak, polis eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş’ın da ifadelerinin alınması yönünde talimat verdi.

“Korku ortamı yaratmaya çalışıyorlar”

Eskişehir’de düzenlenen “Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite” paneline katılan CHP lideri Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada operasyonlara sert ifadelerle tepki gösterdi.

Özel, “Bu sabah kalktık, yine gazeteci arkadaşlarımız gözaltına alınmış. Her sabah bir korku havası yaratmaya çalışıyorlar. Ama bu onların taktiği” dedi.

“Korkuya karşı cesaret kazanır”

Konuşmasında umudun ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Umudu büyütemeyenler, sevgiyi örgütleyemeyenler; korkuyu örgütlemeyi, tehdidi büyütmeyi tercih ediyor. Ancak karanlığın panzehiri, yanan bir ışıktır. En karanlık an, sabahın en yakın olduğu zamandır. Sonunda kötüler değil, iyiler kazanır. Hurafe yerine bilim, tembelliğe karşı çalışkanlık, korkaklığa karşı cesaret kazanır.”

“Karanlığa teslim olmayacağız”

Özgür Özel, açıklamasının sonunda, toplumun her kesiminden demokrasiye ve özgür basına sahip çıkma çağrısı yaptı. “Korkuya teslim olmayacağız. Güneş doğacak ve iyiler kazanacak” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.