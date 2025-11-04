Son Mühür- Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik teşekkür mesajı yayımladı. Demirtaş, mesajında iki liderin barış süreci ve siyaset üzerindeki duruşlarını övdü.

Bahçeli ve Özel’e teşekkür

Demirtaş, Devlet Bahçeli için, “Sayın Bahçeli, bugünkü grup toplantısında tabuları yıkarak barışa olan inancını ortaya koydu. Bu cesur tutumunu yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. CHP lideri Özgür Özel’i de “Özeleştirel ve erdemli bir tavır sergileyerek önemli bir cesaret örneği gösterdi” sözleriyle değerlendirdi.

Geçmişin hatalarına takılmamak gerekiyor

Demirtaş, mesajının devamında, “Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz.” dedi. Demirtaş, halkın beklentilerine dikkat çekerek, çözüm odaklı yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

Eski HDP lideri, silahların kalıcı olarak ortadan kaldırılmasının öncelikli olduğunu belirterek, “Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Sürecin arkasında Cumhurbaşkanı da bulunmaktadır. Bizim görevimiz, bu sürecin başarıya ulaşması için tereddütsüz destek vermektir” ifadelerini kullandı. Demirtaş, diğer sorunların ise demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ekledi.

Bahçeli’nin Demirtaş açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, 4 Kasım’ın yıl dönümünde Meclis’te yaptığı konuşmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararını kesinleştirdiği Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin Türkiye için hayırlı olacağını ifade etmişti. Bu çıkışın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, tasfiye siyasetinin sonlanması çağrısında bulunarak, tüm tutuklu ve sürgündeki siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

CHP Lideri Özel’den özür

Demirtaş hakkındaki AİHM kararına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, dokunulmazlıkların kaldırılması süreciyle ilgili geçmişte yaşanan hatalardan dolayı Türkiye’den özür diledi. Özel, partinin bugünkü Genel Başkanı olarak tarih önünde sorumluluk aldığını belirtti.