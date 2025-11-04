Odunpazarı’nda 2 engelli çocuk annesi Safiye Yarbil evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, Yarbil’le yaşayan zihinsel engelli oğlu ifade için emniyete götürüldü.

Evde kanlar içinde bulundu

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Uluselvi Sokak’ta meydana gelen olayda, 2 engelli çocuk annesi 70 yaşındaki Safiye Yarbil evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İddiaya göre, Yarbil ile aynı evde yaşayan yüzde 80 zihinsel engelli oğlu U.Y., amcasına giderek annesinin hareketsiz yattığını söyledi. Yakınlarının eve gelmesi üzerine Yarbil kanlar içinde yerde bulundu.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yarbil’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, U.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor. Yarbil’in eşinin vefat ettiği, diğer oğlunun ise engelli bakımevinde kaldığı öğrenildi.