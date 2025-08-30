CHP lideri Özgür Özel, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 Ağustos nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yer vermemesine tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ı eleştiren Özel, “Ona hürmet duyanlarla, onu silenler arasında tercih yapacak millet. Bu millet, bu aziz millet dönecek ve diyecek ki ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini Photoshop’layarak özenle silen Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olduğu, onu atayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduğu, onun atadığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün olduğu AK Parti mi dursun? Yoksa Gazi’nin yolunda yürüyenler, onu aklından bir dakika çıkarmayanlar, onun kurduğu parti mi iktidar olsun? Önümüzdeki seçim Atatürk’ü Photoshop’la silenlerle Atatürk’ü her saniye yüreğinde hissedenler arasındadır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, CHP Adana Gençlik Kolları'nın başlattığı, ‘Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü’ne katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Atatürk’ün siluetini kaldırarak yaptığı paylaşım hakkındaki görüşleri sorulan Özel, “O fotoğrafı öyle paylaşan beyler, eğer o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağını ve üzerlerindeki o üniformanın olmayacağının ya da işgal ettikleri o bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller. Bu ülkenin yüzde 95’in-96’nın üzerinde insanı Atatürk’e saygı, hürmet, derin bir sevgi duyuyor” ifadelerini kullandı.

“Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk’ün fotoğrafını paylaşımda Photoshop’layan, bakın emek vermeden, uğraşmadan olmayacak bir şey. O fotoğraftan Atatürk’ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki seçim hangi partiden olursa olsun, bu ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp şanlı bayrağımızı göndere çeken, dinmiş olan ezanları yeniden okutan, hepimizin yedi farklı ordunun taksim ettiği bu ülkede köle olarak, onların kölesi olarak kalmamız yerine; Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” diyen Özel, şunları söyledi:

“Ona hürmet duyanlarla, onu silenler arasında tercih yapacak millet. Bu millet, bu aziz millet dönecek ve diyecek ki ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini Photoshop’layarak özenle silen Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olduğu, onu atayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduğu, onun atadığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün olduğu AK Parti mi dursun? Yoksa Gazi’nin yolunda yürüyenler, onu aklından bir dakika çıkarmayanlar, onun kurduğu parti mi iktidar olsun? Önümüzdeki seçim Atatürk’ü Photoshop’la silenlerle Atatürk’ü her saniye yüreğinde hissedenler arasındadır. Ali Yerlikaya bunu böyle bilsin.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Canları istedi mi dilleri pabuç gibi”

“Buradan açık bir çağrıda bulunmak lazım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işine geldiğinde her şeye cevap veriyor. İşine gelmeyince susuyor. Hatta dün bir sayın köşe yazarı demiş ki, ‘Özgür Özel konuşuyor. Tabii o miting yapabilir, konuşabilir. Ama başsavcı ona cevap veremez.’ Vallahi başsavcının, başsavcılığın canları istedi mi dilleri pabuç gibi. Sabahın altısında daha ispata muhtaç iddiaları servis ederken dilleri pabuç gibi. Suçsuz insanlara haysiyet cellatlığı yaparken dil pabuç gibi. 490 milyarlık altı yıllık bütçesi olan İstanbul Büyükşehir’de ‘560 milyar yolsuzluk var’ derken dil pabuç gibi. Ama işine gelmeyince suspus. ‘Biz başsavcıyız, konuşamıyoruz.’ Neden konuşamıyorsun?

“Her gün sabahın köründe basın bülteni geçmeyi biliyorsun. Şimdi sana açık ve net şekilde soruyorum. Aziz İhsan Aktaş denen adam Kütahya Belediyesi ile yıllarca çalışmış, MHP’li Kütahya Belediyesi’nin dosyasını ayırıp Alim Işık’ın dosyasını Kütahya’ya yolluyorsunuz. Zeydan Karalar’ın, Oya Başkan’ın, Kadir Başkan’ın dosyalarını neden Adana’ya yollamıyorsunuz? Zeydan Karalar’ın suçlandığı mesele 11 yıl öncesine ait. Kendinden önceki belediye başkanı sırasında ihale olmuş. Diyor ki, Aziz İhsan Aktaş’ın bir adamı, ‘Biz Adana Büyükşehir’den ödeme alamıyorduk, sonra rüşvet verdik ödeme aldık.’ Zeydan Başkan her gelene gösteriyor, mahkeme olduğu gün sunulacak. İsteyen her gazeteciye açık. Küllüm yalan. Zeydan Başkan geldiği günden onun dediği güne kadar da o günden sonraki aylarda da hep aynı gün aynı ödemeyi yapmış. Hatta güya rüşvet verdikten sonra aldığı para, öncesinde aldığı paradan çok daha az. Bitiyor. Sonra da bu sözleşmeler yenilenmemiş. 11 yıl önceki bu mevzudan Zeydan Başkan’ı Adana’dan alıp İstanbul’da tutuyorlar. Bir suç varsa işlendiği yerde yargılanır. En temel kural. Sen bu dosyayı niye Adana’ya yollamıyorsun? Hadi çık açıklama yap. Buna bir açıklama yapmasına ne engel var?

“O iddianameyi bir an önce yazın”

“Buradan açıkça söylüyorum. O iddianameyi bir an önce yazın. İddianameyi yazmadan evvel Adana’dakilerin dosyasını Adana’ya yollayın. Adıyaman’ın dosyasını Adıyaman’a yollayın. Aynı MHP’li belediyelere yaptığınız gibi. Belediye başkanlarımızı bir an önce serbest bırakın. Adana’nın iradesi, Oya Başkan’ın, Kadir Başkan’ın ve Zeydan Başkan’ın Adana’daki belediyelerini yönetmesi yönündedir. Millet size 1,5 yıl önce ‘Kararımı verdim, budur’ dedi. Buna engel olamazsınız. Ve Silivri’deki tüm yargılamaların tutuksuz yapılmasını, iddianamelerin bir an önce yazılmasını ve artık bu AK Toroslar çetesinden dosyanın kurtarılıp, adil bir şekilde yargılamanın, tutuksuz ve TRT’den ve isteyen tüm kanallardan tamamının canlı yayınlanmasını istiyoruz. Biz başkanlarımızın arkasındayız. Ve sonuna kadar adalet arayışı sürecek. Bu dokuz genç arkadaşımızın ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Ankara’ya kadar geldiler. Ankara’dan sonra da Silivri’ye kadar yürüyecekler. Biz geçmiş dönemde Sayın Genel Başkanımızla Ankara’dan İstanbul’a bu yolu adım adım yürümüştük. Bugün bu kısmına iştirak ettik. Bir rekor kırmıştık. Tuz yürüyüşündeki Gandhi’nin rekorunu geçmiş dönem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte yürüyerek kırmıştık. Ama her rekor kırılmaya muhtaçtır. Bizim rekorumuzu da Adanalı gençler kıracak, onlara helal olsun.”