Son Mühür - 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde Anıtkabir’de atılan “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları siyasette tartışma yarattı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yaşananlara sert tepki gösterdi.

Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tören öncesi kurumlar arasında “kimse getirilmesin” yönünde mutabakat sağlandığını, ancak bu anlaşmaya uyulmadığını söyledi. “Bugün yine aynı ayıp yapıldı” diyen Akdoğan, slogancıların kendilerini “teşkilattan” ve “Cumhurbaşkanlığından” geldiklerini ifade ettiklerini belirtti.

SLOGANCILAR İÇERİDE, HALK DIŞARIDA BEKLETİLDİ

“Bir iktidar 23 senenin sonunda böyle bir işe tenezzül ediyorsa sonu gelmiş demektir. Bu ayıbın kimseye faydası yok” diyen CHP’li Akdoğan, Anıtkabir’e girmek isteyen vatandaşların dışarıda bekletildiğini, içeride ise slogan atan gruplara izin verildiğini dile getirdi.

Akdoğan, “Biz çıktıktan sonra daha X-Ray cihazları kuruluyordu. Vatandaşa açılmak üzere hazırlıklar yapılıyordu. İnsanlar sokaklarda girmek için beklerken slogancılar içerideydi” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekil, bundan sonraki süreçte ilk resmi tören olan 29 Ekim sabahı parti üyeleriyle ve yurttaşlarla birlikte Anıtkabir kapısında olacaklarını belirterek, “AK Parti teşkilatının girdiği Anıtkabir’e Ankaralı hemşerilerimiz giremeyecek mi?” diye sordu.