Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümü törenlerine katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Özel, Zafer Yürüyüşü öncesinde Şuhut Atatürk Evi’ne ziyarette bulundu. Özel, burada yurttaşlara seslendi.

"Hep beraber yürümeye kararlıyız!"

CHP Genel Başkanı olarak ilk kez burada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Özel, "Buraya Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla beraber geldik. Bugün bu akşam bir kez daha herhalde dördüncü kez yürüyeceğim yolu. Ama bu sefer partinin Genel Başkanı olarak buraya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca Afyon Belediyesi’ni Burcu Köksal kardeşime emanet ettiniz. Bunun da gururunu yaşıyorum. Biliyorsunuz, ülkemiz zor günlerden geçiyor. Hepimiz her türlü adaletsizliğe isyan ediyoruz.

Ne mutfakta, pazarda, cüzdanda adalet kaldı, ne mahkeme salonlarında adalet kaldı. Herkesin şikâyeti büyük. Hayvancılıkla uğraşanın, çiftçilikle uğraşanın, memurun, emeklisinin, emekçinin, işçi emekçisinin herkesin derdi büyük. Gençlerin kaygıları büyük. Biz bu yüzden artık tek başına kimsenin kurtulmayacağını da biliyoruz. Bu yüzden de hep beraber bu ülkeyi bir kez daha kurtarmak için bir yol yürüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda takip ettiniz. Değerli partimizin evladı sevgili Muharrem İnce partisini kapattı, partimize katıldı.

O da bizimle birlikte. Bugün de bu yolu da beraber yürüyeceğiz. Biz Afyon’un, Türkiye’nin bütün demokratlarıyla beraber, bu ülke kurtulsun, düze çıksın isteyen bütün demokratlar hep birlikte yol yürümeye geldik. Atamız 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz’da bu yolu yürüdü. Sonunda bu ülkeyi kurtardı. Biz de ondan ilhamla Cumhuriyet’i seven, bu ülkeyi seven, bayrağına bağlı, bu ülkede yüreğinde Atatürk sevgisi olan herkesle beraber bir büyük yürüyüşü başlattık. Hep beraber yürümeye kararlıyız." dedi.

"Atamızın evine hep beraber gidiyoruz!"

"Gecenin bir vaktinde bütün Şuhut’u sokakta görmek, Şuhut’ta kimi görsek el salladığını görmek, Şuhut’ta geleceğe umutla bakan yüzler görmek, burada Afyon’u görmek, Ege’yi görmek, burada sizleri görmek, komşunuz benim için, hemşeriniz benim için çok büyük bir gurur. Şimdi burada Şuhut’ta özel bir durum var. Her ilçede bizim bir tane babaevimiz var. Ben onlardan birini, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanlığı’nı ziyaret ettim.

Burası babaevi. Türkiye’de 973 ilçede bir babaevi var. Ama Şuhut‘ta iki baba evi var. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Ağustos günü karargâhını taşıdığı ve Büyük Taarruz’un planlarını yaptığı, kendi anneciğine bile ‘Bir çay partisi var, ona gidiyorum’ deyip bütün istihbaratı, Yunan istihbaratını şaşırtıp Şuhut’a gelip Büyük Taarruz’u planladığı Atamızın evine hep beraber gidiyoruz. Yürümeye hazır mısınız? Hazır mısınız? O zaman yürüyelim arkadaşlar, haydi."