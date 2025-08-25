ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme gelen konulardan biri de İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği saldırı oldu.

“Haberdar değilim” dedi

Bir gazetecinin saldırıyla ilgili sorusuna Trump, olaydan haberdar olmadığını ifade etti. Sorunun tekrarlanması üzerine ise, “Bundan memnun değilim. Bunu görmek istemiyorum. Aynı zamanda bu kabusu sona erdirmeliyiz” sözleriyle saldırıya tepkisini dile getirdi.

Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda, aralarında 5 gazeteci ve 4 sağlık çalışanının da bulunduğu 20 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca saldırıda 50’den fazla kişi de yaralandı. Hastanede meydana gelen yıkımın ardından bölgedeki sağlık hizmetlerinin ciddi ölçüde aksadığı belirtildi.

Gazze’de insani krizin boyutu büyüyor

Nasser Hastanesi’ne yönelik saldırı, Gazze’de devam eden insani krizi daha da derinleştirdi. Hastane personeli ve sivillerin hedef alınması, uluslararası kamuoyunda tepki çekerken, bölgedeki sağlık altyapısının giderek daha da kırılgan hale geldiği vurgulanıyor.