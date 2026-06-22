Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, İzmir’de dün gece yaşanan gelişmelerin ardından 26 Haziran Cuma günü kente gelerek çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.

CHP'li Özgür Özel'den İzmir çıkarması

Geçtiğimiz aylarda mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakan ve bundan sonraki süreçlerde gerçekleşen yürüyüşlerle ve mitinglerle söz konusu kararı protesto eden CHP’li Özgür Özel’in önce Başkan Tugay’ın istifası ardından, kendisine yakın olan il başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasının ve il başkanlığında yaşanan arbedenin ardından kente gelerek, bir takım görüşmeler yapılacağı aktarıldı.

Özel yeni binanın açılışını gerçekleştirecek

Söz konusu görüşmenin detayları kamuoyu ile henüz paylaşılmazken, CHP’ye yakın kulislerden edinilen bilgilere göre Özel’in İzmir ziyareti aynı zamanda yeni parti yolunda atılacak adımların da görüşüldüğü bir program olması nedeniyle ciddi önem taşıdığı vurgulanırken, Özel'in kentteki çeşitli siyasi isimlerle görüşebileceği ve yeni il binasının açılışını ekip arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştireceği öğrenildi.