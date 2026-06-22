Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde yargının "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa dönmesiyle başlayan kurultay ve yeni parti tartışmaları, İzmir siyasetindeki taşları da yerinden oynattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifa etmesinin yankıları sürürken Tugay’ın bir süre bağımsız olarak yoluna devam edeceği ancak daha sonra CHP eski genel başkanı Özgür Özel’in kuracağı partiye katılacağı ifade edilmişti.

Özel o ifadeleri yalanladı…

İstifa kararı sonrası Tugay'ın “Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. ‘Senin kararın’ dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor” açıklamalarına Özel’den “Ben Tugay’ın istifasına engel olmak için İzmir il başkanımıza belediye başkanları grubuna ‘hiçbir başkanın istifasına rızamız olmadığı’ yönünde mesaj attırdım. İstifadan önce Tugay’ı üç kez aradım. İstifa tweetinden sonra beni aradı. Partiye ve bana bağlı olduğunu söyledi. Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun’ dedim” yanıtı gelmesi dikkatleri çekmişti.

Aracı ile ‘şartlı’ transfer iddiası

İstifasının ardından Tugay’ın AK Parti’ye geçebileceğine yönelik de iddialar ortaya atılmıştı. İddiaların ulusal basında da gündeme gelmesi üzerine Tugay, “Mümkün değil. Koltuğumuzu korumak pahasına yanlış bir şeyin parçası olamayız. CHP’den istifa ettim ama dünya görüşümde hiçbir değişiklik yok” açıklaması yapmıştı. Tugay, AK Parti’ye katılmayacağını söylese de kulislerde ‘gizli transfer görüşmesi yapıldığı’ iddiaları konuşulmaya başladı.