Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete mola verdiği dönemde bile desteğini esirgemeyen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, mutlak butlan sonrası dönemde parti içinde yaşanan kaosun hakarete varan saldırılara zemin hazırlamasından rahatsız.

Kılıçdaroğlu'nun, görevden alınan Ali Mahir Başarır yerine Grup Başkanvekili olarak atayacağı isim olarak gösterilen Kılıç, açıklamalarına sosyal medyadan gelen tepkilerin FETÖ yöntemini kullanan sahte hesaplar olduğunu savundu.



''Son günlerde sosyal medya üzerinden rahmetli babama, sınava giren oğluma kadar uzanan beddualar, hakaretler ve çirkin saldırılar görüyorum'' hatırlatmasında bulunan Sevda Erdan Kılıç,

''Sözüm; partili gibi görünüp FETÖ yöntemleriyle siyaset yapanlara, sahte hesapların arkasına saklanıp ailelerimizi hedef alanlara, onların peşine takılanlara ve bunları yaptıranlara...

Biz bu mücadelede rakip bildiklerimizle bile siyaset konuştuk; kimsenin annesine, babasına, evladına dil uzatmadık'' vurgusunda bulundu.



Şimdi maskeler düştü...



''Ben FETÖ’cü beddualar bilmem, çakma solcuların ezber sloganlarıyla da konuşmam. Ama şunu da öğrendik ki; iki yıldır bize, bizim aidatlarımızla saldırıyormuşsunuz. Şimdi maskeler düştü'' diyen Kılıç,

''Bundan sonrası öfkenin değil, arınmanın zamanıdır. Çünkü arınmaya en çok ihtiyaç duyulan yerlerden biri bugün siyasetin kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi de Türkiye de arınacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Herkes bilsin ki; gerçekler ortaya çıktıkça, bugün hakaret edenler söyledikleriyle, susanlar sustuklarıyla, teşvik edenler ise teşvik ettikleriyle yüzleşecektir. Ve adım kadar emin olduğum bu mücadelede ne korkuya boyun eğerim ne de iftiraya. Bir adım bile geri durmam'' mesajı verdi.

