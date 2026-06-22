Son Mühür/ Osman Günden- İzmir sahne dünyasının ve cemiyet hayatının sevilen ismi, "Mikrop Hikmet" lakabıyla tanınan şovmen Hikmet Durmuş, anne acısıyla sarsıldı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında olan annesi Maide Durmuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber, sanatçının yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Hikmet Durmuş, acı kaybını sosyal medya hesaplarından paylaşarak derin üzüntüsünü dile getirdi.

Son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

Hayatını kaybeden Maide Durmuş'un cenaze programının detayları belli oldu. Durmuş'un cenazesi, bugün (22 Haziran Pazartesi) saat 13.00’te Balçova Cemevi’nde düzenlenecek olan dini törenin ardından kaldırılacak. Kılınacak cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından cenaze, Uzundere Mezarlığı’na götürülerek aile kabristanlığına defnedilecek.

Sevenleri yalnız bırakmadı

Acı haberin ardından İzmir’deki sivil toplum kuruluşları, sanat camiası ve çok sayıda İzmirli, Hikmet Durmuş’a taziye mesajları yağdırdı. Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de bilinen ünlü şovmenin, bu zor gününde yanında olmak isteyen dostları Balçova Cemevi'ndeki tören için bir araya geliyor. Sanatçıya ve ailesine başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor.