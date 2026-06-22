Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de toplu ulaşımın ana damarlarından Metro’da, sabah saatlerinde yaşanan aksaklıklar dikkatleri çekti.

Kentin bir ucundan diğer ucuna hizmet veren İzmir Metrosu’nun en yoğun saatleri olan sabah 08.30 ila 09.00 sularında seferlerinde yavaşlama yaşandı.

Metro trenleri bazı seferlerde trenler oldukça yavaş ilerlerken; bazı istasyonlarda ise uzun süren duraklamalar yaşandı. Birçok kişi iş yerlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Bazı yolcular hareketi beklemeden indi

Gecikme nedeniyle bazı yolcular, bekleme yapmak yerine bir sonraki istasyonda inerek otobüs veya diğer toplu taşıma araçlarına yönelmek zorunda kaldı.

Kabloları çalmaya çalışmışlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni haftanın ilk gününde yaşanan aksaklık hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İzmir Metrosu’nun Bölge ve Sanayi istasyonları arasında sinyal sistemini besleyen kabloları çalmaya yönelik hırsızlık girişimi nedeniyle bugün (22.06.2026) sabah saatlerinde hatlardaki sinyalizasyon sisteminde sorun yaşandığı tespit edildi. Oluşan arızayı gidermeye yönelik çalışma süresince metro seferleri tek hat üzerinden yapıldı ve trenler güvenlik nedeniyle düşük hızla seyretmek zorunda kaldı. Bölge-Evka 3 istasyonları arasındaki seferlerde bir takım aksamalar meydana geldi. Futbolda lisanslı kulüp sayısı 27 oldu: İzmir'den iki kulüp var! İçeriği Görüntüle Yolcu mağduriyetini en aza indirmek için gerekli sefer düzenlemeleri yapıldı ve çalışmaların bitmesinin ardından metro seferleri saat 11.00 itibariyle normale döndü. İzmir Metro AŞ’den yapılan açıklamada nihai çalışmanın işletim sonunda gece yarısından itibaren yapılacağı belirtildi. Olayla ilgili adli süreç başlatılarak, tekrarının yaşanmaması için gerekli önlemler alındı.