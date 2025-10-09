Son Mühür- Özgür Özel, ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin değerlendirmesinde, operasyonun hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi.

“Utanç verici bir operasyon. Zaten gözaltı yapsa ne yaptığı bilinir. Yaptıkları iş doğrudan birincisi aile hayatına, özel hayata saldırı ve doğrudan itibar suikastı” ifadelerini kullandı.

“Bir torbacı yok, bir torba var”

Özel, operasyonun siyasi bir hedefle gerçekleştirildiğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

“Güya bir torbacı var. Bir torbacı yok, bir torba var. O torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var. Onları sabahın köründe jandarmayla alıyorlar. Bu 19 kişiden 18’inden bir şey çıksa 1’inden çıkmasa nasıl hesap vereceksiniz?”

Avrupa turuna çıkıyor

CHP lideri, açıklamalarının ardından Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e hareket etti. Özel, 12 Ekim Pazar günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de partisinin ilk yurt dışı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini gerçekleştirecek. Ardından da Hollanda’da yapılacak Avrupa Sosyalist Partisi (PES) kongresine katılacak.

“Yargı eliyle itibar suikastı”

CHP Genel Başkanı, açıklamasında yargı kurumlarının iktidar baskısı altında olduğuna dikkat çekti. “Bu operasyonun amacı adalet değil, gözdağıdır. Yargı eliyle yapılan bu tür itibar suikastlarının hukuk devletinde bir karşılığı yoktur” diyen Özel, sanatçıların ve muhalif seslerin hedef alınmasının toplumsal adalet duygusunu zedelediğini belirtti.

“Hukuk devleti ilkesine dönülmeli”

Özgür Özel, açıklamasının sonunda Türkiye’nin yeniden hukuk devleti ilkelerine dönmesi gerektiğini vurguladı: “Kim olursa olsun, kim ne iş yaparsa yapsın; suç varsa adil bir şekilde yargılama yapılır. Ancak yapılan bu değil. Bu, toplum önünde teşhirle, itibarsızlaştırmayla yürütülen bir süreçtir. Buna hukuk devleti denmez.”