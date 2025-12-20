Son Mühür- Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dün üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran da ifadeye çağrıldı.

Savcılıktan ifade çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye davet edildi. Saran, çağrı üzerine İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılığa ifade verdi.

İfade işlemi 3 saat sürdü

Sadettin Saran’ın savcılıkta verdiği ifadenin yaklaşık 3 saat sürdüğü öğrenildi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saran adliyeden ayrıldı.

Adli Tıp’a örnek verecek

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran’ın, Adli Tıp Kurumu’na giderek kan ve saç örneği vereceği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.