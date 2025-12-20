Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir alana düşmüş halde bulundu. İHA, bölgede tarımsal faaliyet yürüten çiftçiler tarafından fark edilerek güvenlik birimlerine bildirildi.

Jandarma ekipleri inceleme yaptı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, düşen İHA üzerinde ilk incelemeyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Menşei araştırılıyor

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, İHA’nın kime ait olduğu henüz tespit edilemedi. Rus menşeli olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü, aracın kapsamlı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildiği belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, inceleme sonuçlarına göre kamuoyunun bilgilendirileceği öğrenildi.