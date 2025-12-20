Son Mühür- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da düzenlenen 2025 yılı değerlendirme toplantısında basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü operasyonlar ve kamu kurumlarıyla sağlanan koordinasyon sonucunda terörle mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, 2025 yılını “tarihi bir yıl” olarak nitelendirdi.

“Terörsüz Türkiye süreci çok boyutlu bir adım”

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecinin yalnızca Türkiye için değil, bölgesel barış ve istikrar açısından da kritik bir aşama olduğunu söyledi. Terörle mücadelede elde edilen kazanımlarda en büyük payın şehitler, gaziler ve ailelerine ait olduğunu vurgulayan Güler, sürecin devlet kurumları arasında koordinasyonla ve temkinli bir yaklaşımla yürütüldüğünü ifade etti.

Zorunlu askerlik sisteminde yeni düzenleme gündemde

Toplantıda zorunlu askerlik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, çok çocuklu aileler için yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini açıkladı. Buna göre, üç çocuklu ailelerde bir, dört çocuklu ailelerde ise iki çocuğun askerlik görevini tercih ettiği yerde yapabilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

PKK’nın fesih kararı sonrası teslimlerde artış

Güler, terör örgütünün fesih kararının ardından teslim olan terörist sayısında artış yaşandığını belirtti. Yıl başından bu yana 105, fesih kararından sonra ise 69 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu aktaran Güler, sınır içi ve sınır ötesinde arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

“Hiçbir terör yapılanmasına izin verilmeyecek”

Bakan Güler, PKK/YPG/SDG başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede farklı isimler altında varlık göstermesine müsaade edilmeyeceğini söyledi. Türkiye’nin, terörü araçsallaştıran tüm girişimleri yakından takip ettiğini ve milli çıkarların kararlılıkla korunacağını vurguladı.

Irak ve Suriye ile güvenlik gündemi

Irak Merkezi Hükümeti ve IKBY ile terörle mücadele konusunda anlayış birliği sağlandığını belirten Güler, “Terörsüz Bölge” hedefi doğrultusunda iş birliğinin süreceğini ifade etti.

Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerde ise “tek devlet, tek ordu” ilkesinin altını çizen Güler, SDG’nin terör unsurlarından ayrıştırılarak Suriye Ordusu’na bireysel entegrasyonunun şart olduğunu söyledi.

Hudut güvenliği ve göçle mücadele

Hudutlarda alınan önlemler sayesinde yasa dışı geçişlerde düşüş yaşandığını aktaran Güler, 1 Ocak 2025’ten bu yana 65 bin 350 kişinin geçişinin engellendiğini, yakalanan 9 bin 694 düzensiz göçmenin ilgili birimlere teslim edildiğini bildirdi.

Uluslararası gelişmeler: Kafkasya, Libya ve Avrupa güvenliği

Güler, Azerbaycan-Ermenistan arasında ortaya konan barış iradesini olumlu karşıladıklarını belirterek, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Mekanizması’nın bölgesel istikrara katkı sunduğunu ifade etti.

Libya’da ise askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin, ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği hedefiyle sürdürüldüğünü söyledi.

Savunma Sanayii ve hava gücü

Eurofighter tedarikine ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, yeni ve ikinci el uçakların modernizasyon süreçleriyle envantere alınacağını, Meteor füzeleriyle birlikte milli yazılımların kullanılacağını kaydetti. İkinci el tartışmalarını doğru bulmadıklarını belirtti.

“TSK her senaryoya hazırlıklı”

Toplantının soru-cevap bölümünde konuşan Güler, Suriye’deki gelişmeler ve SDG’nin entegrasyon sürecine ilişkin Türkiye’nin tutumunun net olduğunu vurguladı. “Gerekirse bugüne kadar yaptığımız gibi gereken adımları atarız” diyen Güler, TSK’nın her türlü gelişmeye karşı planlarının hazır olduğunu söyledi.

ABD ve Avrupa ile güvenlik gündemi

ABD ile SDG konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Güler, Washington yönetiminin son dönemde Türkiye’nin tezlerine daha yakın bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Avrupa güvenliği konusunda ise Türkiye’nin kritik bir aktör olduğuna dikkat çekti.

Hava ve deniz güvenliği

Karadeniz’de İHA ve İDA tehditlerine karşı önlemlerin artırıldığını kaydeden Güler, sondaj gemilerinin korunmasının hayati önemde olduğunu söyledi. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağının kara kutusunun TUSAŞ’ta incelendiğini ve sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Güler, değerlendirme toplantısını Türkiye’nin terörle mücadelede ulaştığı aşamanın ve bölgesel güvenlikte üstlendiği rolün altını çizerek tamamladı.