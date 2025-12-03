CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Kurultay sonrası ilk miting Güngören'de gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaşa seslenen Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Tüm sorunları halk için çözeceğiz!"

Güngören halkını selamlayarak sözlerine başlayan Özel, "Emeğin alın terinin güzel ilçesi Güngören’deyiz. 8 kez kaybettik ama Güngören’e küsmedik, hatayı kendimizde aradık. O Güngören 5 yıllık hizmeti gördükten sonra son seçimlerde Ekrem Başkan'a yüzde 44 oy verdi.

Sanıyorlar ki zulmederiz geri dururlar. Ne mücadeleden ne hizmetten geri durmadık, durmayacağız.

Hafta sonu kurultayımızı yaptık. Oybirliği ile programımızı yeniledik. Beni yeniden göreve getirdikleri için teşekkür ediyorum.

Tüm sorunları halk için çözeceğiz. Türkiye'ye de eşitliği ve adaleti getireceğiz." dedi.

"Şaşmaz!"

"Biliyorsunuz AK Parti geldiğinde, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sistemini istediğinde 'daha hızlı yöneteceğiz' demişti. 'Şirket yönetir gibi yöneteceğiz' demişti. Dediğini yaptı. Bir şirket kurdu, o şirketin başına geçti, şirket yönetir gibi yönetiyor. O şirketin ismi 'KADAŞ'. Kara düzenin şirketi. Torpillilerin yükseldiği, adaletin asla kendine yer bulamadığı şirket. AK Parti'nin kara düzeninde İstanbul'da kiralar yüzde 40 artmış.

Öyle bir noktadayız ki, devlet memurları 18 bin lira emekli ikramiyesi alıyordu, İstanbul'da evler 15 bin liraydı. Emsal ev şimdi 5 milyon lira oldu. Başını bir eve sokmanın hayal bile edilemediği bir ülke olduk. Bir bütçe geçirdiler bütçeden. Ne asgari ücretlinin yüzüne bakan var, ne emeklinin. Bir de çıkmış Erdoğan diyor ki, 'Türkiye alan elden veren ele dönüştü'. Soruyorum, altın hesabı şaşar mı? Şaşmaz."

Asgari ücret gündemindeydi!

Asgari ücret konusunu ve ekonomiyi bir kez daha gündemine alan Özel, "Asgari ücret 7 çeyrek alıyordu, şimdi 2 çeyrek alıyor. Çiftçi bir kilo buğday satıp bir litre mazot alıyordu.

İşte AK Parti'nin kara düzeni bu şekilde işliyor. Aldığı el belli ama kime veriyor? Bu sene zenginlerden vazgeçilecek vergi 768 milyar.

Seçimi kazandıktan sonra, hepiniz davetlisiniz. Pazartesi günü Bozdoğan Kemeri'nin önüne gideceğiz, polisler ile öğrencileri omuz omuza halay çektireceğiz! İlk seçimin hemen ertesinde cami ne kadar ibadethaneyse cemevleri o kadar ibadethane olacak, Madımak utanç müzesi olacak, insanlığa suçlarda zaman aşımı olmaz o davalar yeniden açılacak!

Memlekette açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 97 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. Memleket öyle bir açmazda ki, asgari ücret alan için çok az, veren için yüksek. Asgari ücretli bu maaşla geçinemiyor. Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.