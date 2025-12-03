Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen anormal ve manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Manipülasyon şüphesi üzerine yapılan incelemelerin genişletilmesiyle birlikte dosya, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerine devredildi.

Beş ilde eş zamanlı operasyon: Ünlü isimler gözaltında

Savcılığın talimatıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski futbolcusu Gökhan Gönül ile iş insanı Cemal Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu birçok isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri tamamlandı: 10 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadelerin ardından dosyaya ilişkin sevk kararlarını açıkladı.

Buna göre ünlü illüzyonist Aref Ghafouri’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, “Borsa manipülasyonu” iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya için adli kontrol talebi

Savcılık, eski milli futbolcu Gökhan Gönül ile iş insanı Cemal Çetinkaya hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararları uygulanmasını talep etti.

Soruşturma genişleyebilir

Uzmanlar, operasyonun büyüklüğü ve gözaltı listesinde kamuoyunca bilinen isimlerin bulunmasının, Borsa İstanbul'da manipülasyon dosyasının daha da genişletilebileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Sulh Ceza Hakimliği’nin vereceği kararın, soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor.