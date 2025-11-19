CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitinglerin bu haftaki adresi Sultangazi oldu. CHP lideri Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

"En çok suç işlenen 10 ülkeyiz!"

Ülke durumundan bahseden Özel, "AK Parti'nin kara düzeni kimseye iyi gelmedi. Bütün dünyada suç endeksi yakından takip ediliyor. En çok suç işlenen 10. ülkeyiz. Bizden daha çok suç işlenen, Myanmar, Meksika, Lübnan... Irak'ta bizden daha az suç işleniyor. Yasaklı madde ticaretinde hem transit hem hedef ülke. Öyle bir durumdayız ki bununla mücadele ediyormuş gibi yapıp, bir takım çetelerin korunması herkesin dilinde. Her gelen iç işleri bakanı bir öncekini bununla mücadele etmemekle suçlayıp bilgi sızdırıyor. Bu iktidar döneminde mücadele edilen bir suç var, o da Erdoğan'ı yenme suçu. İmamoğlu bu suçu üst üste 3 kez yedi diye, o bu gece burada değil Silivri'de yatıyor. Erdoğan ülkeyi şirket gibi yönetirken, sağlık bakanı atadı, hastane zincirleri var, kültür bakanı atadı, turizm şirketi var.. Şirketinin adı da KADAŞ. Kara Düzen Anonim Şirketi." dedi.

"Kara düzeni yıkacağız!"

Kara düzeni yıkacaklarını söyleyen Özel, "Sadece zenginlerin çıkarları ve beyefendilerin koltukları güvende. Ant olsun ki değiştireceğiz, AK Parti'nin kara düzenini yıkacağız. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Yıllardır mecliste de söyledim. Bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu sorunu görmeyen ahmaktır, alçaktır. Cami ne kadar ibadethaneyse, cemevi o kadar ibadethanedir, nokta! Alevilik kültür değildir, inançtır. İnanç olduğu için saygındır, saygı duyulacaktır.

Aleviler eşit yurttaştır, haklarını alana kadar mücadele sürecektir. Açıkça söylüyorum. Madımak utanç müzesi yapılacak. Cemevi ibadethane yapılacak. Bu yalanları atanlar hala televizyonda konuşuyorlar. Buradan söylüyorum. Bu yapılan 8 aylık zulmü unutmam. Yaz gelir, kış gelir. Kurt yediği ayazı unutmaz. İftira at, kanıt bulama. Ben uyardım. Savcılar kendilerini kurtarır. TRT yayınlasın, iftirayı da iftiracıyı da göreyim. Aslan gibi arkadaşlarımızın cevaplarını da millet görsün." ifadelerini kullandı.

"Tutuksuz yargılama, TRT'den canlı yayın!"

"19 Mart'ta 3 gizli tanık vardı, 3 odun. İddianamede 'Meşe' yok. 'Meşe' kafayı yemiş. 'Meşe'yi iddianameye koymadılar. 'İlke' diye birine kopyalayıp yapıştırdılar. Gizli tanık bir gerçek kişidir, yüzü, sesi gizlenir. 8 ay sonra 'ben tanık değiştirdim, Meşe değil, İlke söyledi' olmaz.

Mahkemede tanık değiştirilir mi? Savcı oyuncu değiştiriyorsa, bu oyundur. Suçüstü yakalanmışsındır. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bugün darbecilerin Zekeriya Öz'ü yurtdışına kaçtı. Mustafa Balbay da, İlker Paşa da alnı açık geziyor. Ak toroslar çetesinin arkasında duramadığını görüyorum. O bomboş iddianameyi savunamacağını görüyorum. Bu işlerde baltayı taşa vurdunuz.

Tutuksuz yargılama yapın, TRT'den canlı yayınlayın. Artık hizmet yarışı olsun."