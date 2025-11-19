Gazze Şeridi’nde ateşkes kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Bassal, İsrail’in gün içinde birden fazla bölgeyi vurduğunu açıkladı. Bassal’ın verdiği bilgiye göre;

Zeytun Mahallesi’ne düzenlenen saldırıda 1’i çocuk 6 kişi,

Han Yunus’a düzenlenen saldırıda 2’si çocuk 5 kişi,

Salah al-Din Caddesi’nin doğusunda 1 kişi,

Şucaiyye Mahallesi’nde 2 kişi

olmak üzere toplam 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılar ateşkes sürecini çıkmaza sokuyor

Gazze’deki yerel kaynaklar, son saldırıların ateşkes sürecini daha da zora soktuğunu ve birçok bölgenin yeniden hedef alınmasıyla sivillerin korku içinde yaşam mücadelesi verdiğini aktarıyor. Sağlık ekipleri ve sivil savunma birimleri bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, kayıpların artabileceği belirtiliyor.

7 Ekim'den bu yana bilanço ağırlaşıyor

İsrail’in saldırıları 7 Ekim 2023’ten bu yana büyüyerek devam ediyor. Gazze’deki sağlık makamlarından alınan verilere göre,

Hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 513’e,

Yaralı sayısı ise 170 bin 745’e

ulaştı.

Çocuk ve sivil kayıpları artıyor

Sivil toplum kuruluşları ve bölgedeki sağlık ekipleri, saldırılarda hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çekiyor. Sürekli hedef alınan yerleşim bölgeleri nedeniyle yüzbinlerce kişi yerinden edilmiş durumda.

Bölgedeki insani durum kritik seviyede

Gazze’de altyapı büyük ölçüde zarar görmüş durumda. Sığınaklar dolu, hastaneler kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor. Uluslararası kuruluşlar, acil insani yardım koridorlarının kesintisiz açılması ve saldırıların durması için çağrılarını sürdürüyor.