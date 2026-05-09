Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar ve bunun arkasında yatan şantaj/tehdit söylentilerine ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Özel yaşanan süreçten ve hayal kırıklığından şöyle bahsetti:

"Sabredecek CHP’li, ne yapacak? Burcu’ya oy verdi, şimdi bunlar oluyor diye oy vermeyip AK Parti’nin kazanmasına ve bu kara düzenin devam etmesine sebebiyet verecek halleri yok. Dimdik duracak."

Sürecin çok hızlı değiştiğini ve Fethi Yaşar ile yaptığı görüşmeyi aktaran Özel, Burcu Köksal'ın durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yenimahalle Belediye Başkanımız diyor ki: 'Örgütle aramız iyi, ille aramız iyi, genel merkezimizle iyi. Şu gün seçim olsa iki milletvekili kesin, üçe gidiyoruz.' Diye Fethi Yaşar’a söylüyor. Dedim: 'Başkan, sana gelmiş, bugün çok mutluyum.' 'Ya' dedim, 'AK Parti’ye geçecek diyorlar.' 'Ya, mümkün değil' dedi ya Fethi Başkan. Sonra gidiyor, bir görüşme yapıyor; ne gösteriyorlar, neyle tehdit ediyorlarsa... Şimdi sizin sorunuzdaki şüphe hukuki ama makul bir şüpheye dönüştü. Basit bir şüphe, hatta güçlü bir şüpheye dönüştü."

"Önüne koymuşlar, 'AK Parti'ye katılacaksın' demişler"

"...Ama yani bir kişi, eşinin yaptığı bir şeyle, kendi özgürlüğüyle tehdit ediliyorsa... Adım gibi biliyorum, çok net; Aydın Belediye Başkanı’nın bir ödeme faturasını Aziz İhsan Aktaş ödemiş. Bunu ödeyince de önüne koymuşlar; 'Ya hapse atılacaksın ya AK Parti’ye katılacaksın’ git AK Parti’ye katıl bu korkudan. Bakın, İBB davasını izliyorsunuz. İBB davasında böyle bir kanıt yok; Ekrem İmamoğlu’na 'Senin adına bu parayı bu kişi ödemiş' diye bir dekont yok. Aydın’da var demek ki, Afyon’da da var bu iddialar. Yani yarın çıkıp da Burcu Hanım, 'Üç gündür ben ortada yoktum çünkü...' diye bir makul açıklama yapabilecek gibi durmuyor. Demek ki böyle şeyler var."

"Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma!"

"...Biz senin arkanda dururuz, sonuna kadar dururuz. Ama kocanın bir yanlışı varsa... Hatta ben kendisine söyledim: 'Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma, bu yanlışla ortak olma. Bir yanlışı varsa, bir hırsızlığı; sen boşa kocanı, parti senin arkanda durur.'"