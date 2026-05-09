Son Mühür- BUPAR Araştırma Genel Direktörü Onur Alp Yılmaz, Halk Tv'de yaşanan kaosa dikkat çekerek,

''Halk TV, muhaliflerin sırtına binip muhalefetin medya tekeline dönüşmeye çalışıyor. Sabah-akşam demokrasi narası atıp bir paylaşıma bile tahammül edemeyenlerin ne kadar demokrat oldukları gayet açık. Demokrat olamayacak kadar zenginleşen ve kurduğu çark teşhir olmasın diye çabalayan bir patron kanalı. Yanındayım kardeşim'' mesajıyla iş akdi feshedilen Soner Dağıstanlı'ya destek verdi.

Bu zulme ortak olmayın!..



Onur Alp Yılmaz, Halk Tv'yi hedef alan açıklamalarına DİSK Basın-İş'in,

''Halk Tv ekranlarına çıkan tüm konuklara sesleniyoruz: Bu zulme ortak olmayın!'' başlıklı yazısını da paylaşarak devam etti.

İlk planda, ''Halk Tv'de çalışanlara yönelik haksız uygulamalara karşı çıkan ve emekçilere destek olan'' bir tutum gibi görünse de, arka planda gözden kaçan bir medya savaşı mı var sorusu da cevap bekliyor.



Halk Tv'yi açıkça hedef tahtasına koyan Onur Alp Yılmaz'ın Genel Direktörlüğünü yaptığı BUPAR Araştırma'nın sahibi, iş insanı Erdal Akaltun.



Akaltun aynı zamanda bir medya patronu.

Erdal Akaltun, Tuncay Mollaveisoğlu'yla birlikte Egemax TV'nin iki ortağından biri.

Çalışanlara destek mi? Pastadan pay kapma mı?

Reytinglerde istenen patlamayı bir türlü yapamayan Egemax'ın, Halk Tv'de yaşanan iç çekişmeyi kendi lehine fırsata çevirme arzusu mu var? sorusu da cevap bekleyen sorular zincirine eklenmiş durumda.

Sözcü Tv'de Yılmaz Özdil'le başlayan gerilimin ardından Halk Tv'de çalışma şartlarının kötülüğüne yönelik tartışmalar ve ardı ardına gelen işten çıkarmalar, muhalefet kanadında yeni bir medya için fırsat olabilir mi sorusunu, BUPAR'ın merkezinde olduğu son açıklamaların ışığında değerlendirmekte fayda olabilir görünüyor.