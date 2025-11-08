CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 67’ncisinde Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda konuştu. Özel, miting öncesi Aysan Fındık fabrikasını ziyaret etti; kadın işçilerle bir araya gelip fındık ayıklama işlemine katıldı. Saatler öncesinden meydanı dolduran yurttaşlara çok sayıda CHP’li yönetici ve belediye başkanı eşlik etti.

“KARŞIMIZDA BİR ÇETE” — GENEL MESAJ VE YEREL HEDEFLER

Özel, konuşmasında AKP iktidarını “devleti devlete yönetmekten vazgeçmiş” ve “sadece iktidarda kalmak için salon siyaseti yapan” kişiler olarak niteledi. Ordu ve ilçelerini almakta kararlı olduklarını, CHP belediyeciliğinin halkla birebir temasta başarının anahtarı olduğunu söyledi.

YOLSUZLUK VE ÇATALPINAR İDDİASI

Özel, “yol yapmamışlar ama yolsuzluk yapmışlar” diyerek Çatalpınar örneğini anlattı; 10.000 m² parke taşı için 50 tır gelmesi gerekirken eksik geldiğini, yakalanan taş nakillerinin ve usulsüzlük iddialarının bulunduğunu ileri sürdü. İftiraya dayanılarak CHP’li yöneticilerin gözaltına alındığını, bunun haysiyet cellatlığına dönüştüğünü savundu.

DİYANET, EĞİTİM VE DİN GÖREVLİLERİNİN GÖREV SINIRLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbelerine ilişkin olumlu gözlemlerini paylaştı ancak din görevlilerinin, öğretmenlerin ve devlet kurumlarının görev sınırlarına ilişkin protokoller yoluyla karışmalara itiraz ettiğini belirtti; din eğitimi ve görev alanlarının net olması gerektiğini vurguladı.

FINDIK SEKTÖRÜ, MANİPÜLASYON İDDİASI VE NADİR TOPRAKLAR

Özel, bu yıl rekoltenin düşük kaldığını, piyasada manipülasyonlar yaşandığını ve bazı şirket açıklamalarının fiyatları baskıladığını söyledi; Rekabet Kurumu’nu göreve çağırdıklarını belirtti. Ayrıca Türkiye’nin nadir toprak elementleri açısından zengin ülkeler arasında olduğunu, bu kaynakların satılmaması ve işlenmeden verilmemesi için kanun teklifi verdiklerini aktardı.

EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ: ENFLASYON, EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET

Erdoğan hükümetini yüksek enflasyon, işsizlik ve gelir adaletsizliği nedeniyle eleştiren Özel, emeklilere yapılan zamların enflasyonun altında kaldığını ve buna karşı mücadele edeceklerini söyledi.

YARGI, AYM KARARI VE HUKUKA ÇAĞRI

Anayasa Mahkemesi kararlarına ve yargı süreçlerine dikkat çekti; bazı atama ve usulsüzlük iddialarını gündeme getirerek hukuka, anayasaya ve yargı bağımsızlığına uyulması çağrısı yaptı. Aksi durumda ülkenin büyük bir felaketle karşılaşabileceğini ifade etti.

MEYDAN ÇAĞRISI VE MÜCADELE VURGUSU

Özel, meydanların dolup taşmasının doğru yolda olunduğunun işareti olduğunu söyleyerek, halka sokakları, meydanları boş bırakmama ve mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı: “Mücadele edeceksiniz. Ancak öyle kazanacağız.” Miting, CHP liderinin vurguladığı başlıklarla sona erdi.