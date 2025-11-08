İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı’nın 4. Olağan Kongresi'ne katılım gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

"Biz siyaseti Türk milleti için yapıyoruz!"

Siyaseti kendileri için yapmadıklarını söyleyen Dervişoğlu, "Ben faniyim. Bugün varım, yarın yokum. Üzerimize oyun oynasanız, siyasi ömrümüze vade biçseniz ne olur ki? Siyaseti kendimiz için yapmıyoruz. Biz siyaseti büyük Türk milleti ve büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bize ilk görevi veren Mustafa Kemal Atatürk’tür!"

Açıklamalarına devam eden Dervişoğlu, "Benim adım Müsavat, eşitlik anlamına geliyor. Bizi, sizler 'Hakkımızı savunun' diye Ankara’ya gönderdiniz. Siyaset yapma ehliyetimizi sizden aldık. Sizin bize verdiğiniz görevi yerine getiriyoruz. Ama bize ilk görevi veren Mustafa Kemal Atatürk’tür. Birinci vazifenin hep birlikte izindeyiz. Onun için siyaset yapıyoruz." dedi.