Son Mühür- CHP, yeni haftaya İstanbul İl Başkanlığı binası önünde polis ablukasıyla başladı. İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde binaya girerken parti içinde tansiyon yükselmişti.

Yaşanan gerilim sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nı yeni İstanbul İl Başkanlığı olarak ilan etmişti.

Kadıköy’de buluşma: “Millet İradesine Sahip Çıkıyor”

CHP, yargı baskılarına karşı mitinglerini sürdürürken bu haftaki adres Kadıköy İskele Meydanı oldu. On binlerce yurttaşın katıldığı mitingde, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mesajı öne çıktı.

“Asla teslim olmayacağız”

Mitingde kalabalığa seslenen Özgür Özel, konuşmasına “125 bin eylemci var şu an burada” diyerek başladı. Özel, farklı görüşlerden yurttaşların demokrasi için omuz omuza mücadele verdiğini vurguladı:

“Defalarca reddedilen bir talebi, sicili AK Partili bir hakimin koordinasyonunda kabul ettiler. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atamaya kalktılar. Asla teslim olmayacağız.”

“Erdoğan sizi seviyor mu?”

Özel, meydandaki kalabalığa “Erdoğan sizi seviyor mu?” diye seslendi. Yurttaşlar hep bir ağızdan “Hayır” yanıtını verdi. Sebebi sorulduğunda ise kalabalık, “Çünkü fakiriz” dedi.

“Ezilenler meydanlarda oldukça başaracağız”

Özel, iktidarın yoksulları görmezden geldiğini ve orta sınıfı yok ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün resmi rakamlar 88 bin liranın altındakilere yoksul diyor.

Asgari ücretli ve emekli açlık sınırının altında yaşıyor. Bütün ezilenler, bütün itiraz edenler meydanlarda oldukça başaracağız.”

İktidara çağrı: “Getir sandığı, kaçma”

Türkiye’de çok partili sistemin tehlike altında olduğunu vurgulayan Özel, seçim çağrısını yineledi:

“Her eylemde rekor kırıyoruz. Eğer cesaretiniz varsa Halep oradaysa arşın burada. Getir sandığı, kaçma; millet kararını versin.”

“Susma, sustukça sıra sana gelecek”

Sanatçılardan sendikalara kadar birçok kesimin baskı altında olduğunu söyleyen Özel, sessiz kalanlara uyarıda bulundu:

“Susma, sustukça sıra sana gelecek. Polisler kurtulmadan gençler, gençler kurtulmadan gardiyanlar kurtulamaz.”

DEM Parti ve DİSK’e selam

Mitingde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da yer aldı. Özel, DEM Parti’nin saldırıya uğrayan eski il başkanlığını ziyaret edeceğini duyurdu.

“Millete Emanet” kitabı tanıtıldı

Özel, önsözünü kendisinin, son sözünü ise Ekrem İmamoğlu’nun yazdığı “Millete Emanet” kitabını tanıttı. Kitap, darbe sürecinde mağdur edilen gençlere adandı.

İmamoğlu’ndan mesaj, Çelik’ten meydan okuma

Mitingde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Baba ocağımız abluka altında. CHP’de kavga yoktur, direnenler buradadır” dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise mesaj göndererek siyasi partilere “Seçim Güvenliği ve Demokrasi Platformu” kurma çağrısı yaptı.

Gürsel Tekin’e büyük tepki

Miting alanına kortej halinde yürüyen CHP Gençlik Örgütü ve yurttaşlar, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’i protesto etti. “Satılmış Gürsel, hain Gürsel” sloganları dikkat çekti.