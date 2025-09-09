Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 9 Eylül 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş, Türkiye’nin en köklü siyasi partisi olarak 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Partinin kuruluş gününde birçok isim sosyal medya hesapları üzerinden kutlama mesajları yayınladı. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da yaptığı paylaşımda, partinin tarihsel önemine ve geleceğe dair dileklerine vurgu yaptı.

Enginyurt mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün CHP’nin kuruluş yıl dönümü. Dilerim nice yüzyıllar yaşasın. En kısa zamanda iktidar olsun. Nice güzel yıllara CHP.”

CHP’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul ve Türkiye’nin birçok kentinde etkinlikler düzenlenirken, parti örgütleri Atatürk anıtlarına çelenk bıraktı, kutlamalar yürüyüş ve çeşitli programlarla devam etti.

İktidar Mesajı Dikkat Çekti

Cemal Enginyurt’un mesajında özellikle “En kısa zamanda iktidar olsun” ifadesi dikkat çekti.