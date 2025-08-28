Son Mühür/Gamze Eskiköy- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın daveti üzerine 29 Ağustos’ta düzenlenecek 94. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına katılması bekleniyordu. Ancak aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılacak Gazze gündemli olağanüstü oturum nedeniyle Özel’in fuara gelemeyeceği açıklandı. Karara tepki gösteren İzmir’deki kooperatif mağdurları, “Kayseri’de mağdurları makamında kabul eden Özel, İzmir’de bizlerden çekiniyor” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Çekiniyor!

Kooperatif Mağdurları Birliği Başkanı Ali Alpyavuz, duruma tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

“Bizim yaşadığımız mağduriyeti görmezden gelenlere tepkimiz büyüktür. Kayseri’deki mağdurları makamında ağırlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de aynı durumda olan bizlerle görüşmeyi reddetti. ‘Mağdur yok’ diyerek kapıları yüzümüze kapattı. Oysa bizler yıllardır evlerimize kavuşmayı bekleyen yurttaşlarız.

Bizim talebimiz çok net; haklarımızın teslim edilmesi ve yıllardır sürüncemede bırakılan konutlarımızın teslim edilmesidir. Bu mücadeleyi görmezden gelmek, sadece bizi değil, ailelerimizi ve çocuklarımızı da hiçe saymak anlamına gelir.

Kayseri’de mağdurlarla görüşüp onların yanında olduğunu gösteren Özgür Özel İzmir’deki mağdurlardan çekiniyor. Biz buradayız, sesimizi duyuruyoruz. Evlerimize kavuşana kadar da bu eylemlerimiz kesintisiz devam edecek. Bizleri yok sayan anlayışı kabul etmiyoruz”