Son Mühür/ Begüm Mol - Karşıyaka Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı dopdolu bir programla karşılıyor. “Büyük Taarruz’dan 9 Eylül’e” temalı kutlamaların açılışı, Karşıyaka Belediye Bandosu’nun konserleriyle yapıldı. Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos’ta Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi bahçesinde sahne alan Şef Hüseyin Çetin yönetimindeki bando, ertesi gün Karşıyaka İZBAN Durağı önünde vatandaşlara unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Marşlara hep bir ağızdan eşlik eden Karşıyakalılar, zafer coşkusunu doyasıya yaşadı.

9 Eylül’e kadar her gün farklı noktada

Bando konserleri, 9 Eylül’e kadar her gün saat 17.00’de ilçenin farklı noktalarında devam edecek. Program kapsamında; Alaybey İZBAN Durağı çıkışı, Zübeyde Hanım Mahallesi muhtarlık önü, Karşıyaka İskele, Alaybey Sadrettin İşçimenler Parkı, Nergiz Parkı, Fikri Altay Ahmet Beko Parkı, Aksoy Atatürk Parkı, Girne Kültürpark ve Bostanlı İskele’de konserler düzenlenecek. 30 Ağustos ve 9 Eylül kortej yürüyüşlerinde de yer alacak olan bando, zafer ve kurtuluş coşkusunu zirveye taşıyacak.

Başkan Ünsal’dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bando konserlerimizle sokak sokak Karşıyaka’ya taşıyoruz. Vatandaşlarımızı her gün farklı bir noktada müzikle buluşturan bandomuz, bu gururu hep birlikte yaşamamıza vesile oluyor. 7’den 77’ye tüm Karşıyakalıları konserlerimize davet ediyorum” dedi.