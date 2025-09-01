Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gazeteci-yazar Levent Gültekin, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen Filistin özel oturumunda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin karşısında önünü ilikleyip selam vermesini eleştirdi.

Levent Gültekin: Önünü ilikleyip selam duramazsın

CHP lideri Özgür Özel’in, TBMM’de geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen özel oturumunda MHP lideri Devlet Bahçeli’nin karşısında önünü iliklemesini eleştiren Levent Gültekin, bu duruma Müsavat Dervişoğlu’nun bile şaşırdığını belirterek, “Özgür Özel, önünü ilikleyerek Devlet Bahçeli’nin yanına elini sıkmaya gidiyor. Müsavat Dervişoğlu bile şaşırıyor, gözleri fal taşı gibi açılıyor. Selamlaşmak çok başka bir şey, karşılaşırsın ‘merhaba’ dersin ama ayağına gidip, önünü ilikleyip selam durmazsın böyle bir şey yok. Bu senin ne kadar karaktersiz olduğunu gösterir, çünkü o adam sana üç gün önce ‘haysiyetsiz’ demiş. Adam seni boğuyor, adam senin belediye başkanına çete düzeni kuran bir hırsız diyor.” diye konuştu.

“CHP lideri Özgür Özel’e gaz veriyorlar”

Siyaseten kendisine küfredene gülümsemenin iyi insan olmak olmadığını aktaran ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakın çevresinin ‘gaz’ verdiğinin altını çizen Levent Gültekin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Devlet Bahçeli onurumuza küfredecek ama biz siyaseten gidip onun elini sıkacağız, kendisine küfredene gülümsemek iyi insan olmak demek değildir, karaktersiz olmaktır bu yandaşlar bunu anlamıyor ve üstüne üstlük CHP lideri Özgür Özel’e gaz veriyorlar. Meydanda, ‘çete lideri’ diyorsan sonra karşısına geçmeyeceksin. Bu nezaket değil, siyasette insan rakibine hırsız, çukur demez.”