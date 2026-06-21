MHP İzmir İl Başkanlığı, kentteki birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla İzmir’de faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu, federasyon, konfederasyon başkanı ve kanaat önderini ağırladı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu geniş kapsamlı buluşmaya, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu da katılarak destek verdi.

İzmir’in tüm renkleri ve kültür coğrafyası aynı masada



Toplantı, İzmir’in demografik ve kültürel zenginliğini yansıtan çok geniş bir yelpazeyi bir araya getirdi. Kentteki hemşehri derneklerinden inanç gruplarına ve aşiret liderlerine kadar geniş bir katılımın sağlandığı istişare toplantısında; Anadolu Birliği, Balkan Dernekleri Konfederasyonu, Erzurum Dernekler Birliği Konfederasyonu, İzmir Konfederasyonu, Mardinliler, Konyalılar, Diyarbakırlılar, Şanlıurfalılar, Sivas Yiğidolar, Ağrılılar, Muş, Vanlılar, Erzincanlılar, Manisalılar ile Kars-Ardahan-Iğdır Federasyonlarının Genel Başkanları ve temsilcileri yer aldı.



Ayrıca toplantıya Sıpki Aşireti Lideri ile Baptist Kiliseleri Başkanı da katılarak İzmir'in kültürel ve inançsal mozaiğini masaya taşıdı. Ziyarette, kent gündemi, STK'ların beklentileri ve toplumsal dayanışma konuları karşılıklı olarak istişare edildi.

İl Başkanı Veysel Şahin’den teşekkür mesajı



Geniş katılımlı organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, davetlerine icabet eden tüm temsilcilere teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanvekilimiz Celal Adan ve Genel Sekreter Yardımcımız Tamer Osmanağaoğlu ile birlikte, şehrimizdeki STK Temsilcilerimizle bir araya geldik. Davetimize iştirak eden tüm federasyon ve konfederasyon genel başkanlarımıza, kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum."