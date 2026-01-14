Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor. Mitinglerin bu haftaki adresi Beşiktaş oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beşiktaş'tan önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu rejim yıkılacak, adalet gelecek!"

Beşiktaş halkını selamlayarak sözlerine başlayan Özel, "Günlerdir hep şunu söylüyorum: Eğer, eğer korkmuyorsak, mücadeleden yılmıyorsak inanın ki bu sizin verdiğiniz desteğe, sizin kararlılığınıza, bu meydanların enerjisine bağlıdır. Burada olanları, bir de yüreği burada olanlar var. Bugün 88 yaşında bir amcamdan kızıyla selam aldım, Ayşe Hanım’dan. Diyor ki: "Genel başkan çağırıyor ama kalkıp da gidemem, çok yaşlıyım. Vallahi pijamayı çıkarıp pantolon giyiyorum sırf genel başkana mahcup olmayayım diye." Yüreğinden öpüyorum amcamı. Bu meydanda olanları ve gönlü bu meydanda olup bu meydana gelemeyenleri saygıyla selamlıyoruz.

Günler aylar geçti, takvimler birer birer döküldü ve tam tam 300 gün oldu 19 Mart darbesinden beri. Ve bu gece bu meydandayız, Beşiktaş meydanındayız. İki anlamı birden var bugünün. Bugün 19 Mart darbesinin 300. günü ve Beşiktaş’ın evladı Rıza Akpolat’ın tutukluluğunun birinci yılındayız bu kara günde. Bu 365 kara güne, darbeden beri geçen 300 kara güne, bu günlerde şu güzel insanlara, şu suçsuz insanlara, bu ailelere, bu evlatlara bunları çektirenlere bir çift sözüm var: Er ya da geç o sandık gelecek! Er ya da geç AK Parti’nin kara düzeni bitecek! Bu rejim yıkılacak, adalet gelecek!" ifadelerini kullandı.

"Rekorlar kitabına geçiyoruz!"

Açıklamalarına devam eden Özel, "Bir partinin demokrat olup olmadığı seçim kaybedince belli olur. Eskiden hâkimlik yapmış, siyasete atılıp Adalet Bakan Yardımcısı olan birine, 'Sen İstanbul'a dön dediler, özel görev verip 'CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdur, buna katkı yapanları etkile, beni onlardan kurtar' dedi Erdoğan. Yargı kolları kurdu.

Sonra bu şirketlere teklif sundular. O şirketlerin içinde İstanbul'daki reklam panoları alan firma da vardı. O reklam panolarının tamamında AK Parti'nin iftiralarını koymuşlar. İBB'ye saldırıyorlar. İlbak grubuna ait. Adam 'asıl AKP'yle iş yaptım' dedi. Adamı bıraktılar. İlanlarda 'senin hayatından gidiyor' diyor. İlan değil, kuyruklu yalan. İstanbul'da imara açılan mezarlık duyan oldu mu? İBB'nin borçları katlandı diyor. Borç ödendi yurtdışına, borç. Metroları durdular diyor. Çıktım karşısına 'Burada 10 tane metro inşaatı. 10 sene önce sen durdurdun' dedim. Japonya'dan Pelin Hanım'ı getirdi. 10 metronun 10'unu da biz harekete geçirdik. Bitenlere test sürüşüne ben gidiyorum, ben! Sahtekarlar sizi! Duran bir metro yok. Şu anda açıkça söylüyorum. Önümüzdeki günlerde metro açılışına başvurduk. Guinness başvurusu yapıyoruz. Rekorlar kitabına geçiyoruz. Sahtekarlar sizi!" dedi.

"Dikkat çeken teklif!"

"Hakaret davası açıyoruz AK Parti'ye, milletin aklıyla alay ediyor diye! Erdoğan'a bir teklifte bulunuyorum. Gel İBB seçimlerini yenilemeye karar verelim. Benim adayım belli. Benim adayım Ekrem İmamoğlu. İstediğin adayı çıkar. 60 gün sonra İBB seçimlerinde eğer kazanabilirsen İBB'yi alırsın, güç kazanırsın. Kararı İstanbullular verecek. Ondan sonra yakamızdan düşeceksin. Hodri meydan! Bir buçuk milyon oy avans veriyorum sana."