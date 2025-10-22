CHP'nin ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Mitinglerin bu haftaki adresi Arnavutköy oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

"Buraları Arap şeyhlerine çoktan pazarlamışlar!"

Kanal İstanbul hakkında konuşan Özel, "Bugünün tarihini not edin! Tekin Başkana diyorum ki Arnavutköy’ü sen alacaksın. Bu ilçeyi bu sokakları biliyorum. Arnavutköy hırpalanmış bir ilçe. Ama aynı zamanda yüreği, umudu büyük bir ülke. İstanbul’un en genç ilçesi. Yaş ortalaması 29,5. Ama bu gençler maalesef işsiz. İktidar alacağını alıyor, sonra Arnavutköy'e sırtını dönüyor. Arnavutköy'e kreş istendi Ekrem Başkan yaptı. Sosyal yardımları 5 katına çıkardı. İstanbul'da deprem riski var. Bunun için çalışmak lazım ama en çalışkanımız Silivri'de. Kanal İstanbul'u kimse istemiyor ama Erdoğan istiyor. Neden çünkü buraları Arap şeyhlerine çoktan pazarlamışlar. Şimdi tahahhütlerini yerine getirmeye, emirlere o kanal manzarasını yapmak istiyorlar. Dünyada ilk kez bir hükümet baraj yıkmış olacak. Şimdi diyorlar ki biz sosyal konut yapıyoruz. Emlak konutun yaptığı bütün konutlar lüks. 5 milyondan satılıyor. Vatandaş 20 yıl hiç para harcamayıp biriktirse ancak alabiliyor o daireleri. Kanal İstanbul'un su havzalarına ne yaptığını bildiği için Şafak Başa o projeleri mühürlemişti. Şimdi Kanal İstanbul'a ilişememesi için ev hapsinde tutuluyor." ifadelerini kullandı.

Rezalet diyerek açıkladı!

4 rezalet açıklayacağım diyen Özel, "Geçen hafta dedim ki Arnavutköy'de rezaleti anlatacağız! Arnavutköy'de yaşananlar öyle rezalet ki, anlata anlata bitiremiyorlar. Arnavutköy bunları biliyor Türkiye duysun! 10 ay uğraşıp da iddianame diye kanıtı olmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na sesleniyorum. Sayın Akın Gürlek, biz daha otobüsten inmeden soruşturma açıyorsun ya! Şimdi talimatını ver dinle bu dört rezalet için ne yapacaksın göreceğiz! İstanbul'daki belediyeler 2025 yılı için asfalt ihalesine çıktılar. AKP'li Bağcılar Belediyesi asfaltın ton maliyeti 3 bin 553 TL. CHP'li Maltepe Belediyesi 2 bin 716 TL. CHP'li Tuzla Belediyesi 2 bin 630 TL. AKP'li Arnavutköy Belediyesi 6 bin 501 TL. Şartnameye baktık asfalt aynı. Buraya konulan asfaltın içine altın tozu karışmamış. İhaleye daha düşük fiyat veren kişiyi yıldırıyorlar. En düşük teklifi veren devre dışı kalıyor. Şimdi Akın Gürlek, bütün belgeler ekap'ta kayıtlı. İhaleyi alıp çekilmek zorunda kalan Koloni inşaatı çağırıyor musun? 6 bin 500 lira asfalt alan belediyeye soruşturma açıyor musun?

Hadımköy- Yeşilbayır. Yaz Akın yaz parsel numarası veriyorum. 10 bin 835 parsel. Buraya kaçak şekilde 320 metre ilave kapalı alan yapılmış, şikayete konu olmuş. Yıkın denmiş. Bu dendiğinde mahkeme yıkım kararı verdiğinde ekim 2024'müş. Gaziosmanpaşa savcılığı bir yazı yazmış, Arnavutköy Belediyesi'ne, kaçak yapıyı yıkın diye. Belediye Başkan Yardımcısı yıkım yapılmıştır diye yalan yazı yazmış. Yıkım yapılmamıştır, savcılığa yalan beyan vardır. Yıkın dediğiniz binayı yıkmayan, yalan beyanda bulunan Davut Paralı'yı yarın sabah evinden alıyor musun, Tayyip'ten korkuna kulağının üstüne yatıyor musun görüyoruz.

Daha bitmedi. Rezaletin üçüncü perdesi. Gitgide şiddetleniyor. Başkan Mustafa Candaroğlu. Meclis Üyesi Ercan Döner. Kanal İstanbul manzaralı bir arsa almışlar, demişler ki Reis helikopterle geziyor, kupon arsaları gösteriyor. Diyor ki bu arsayı Katarlılara söz verdim, bu emirin ablasına derken bunlar da bir arsayı kapmışlar. İnşaata başlamışlar. Bunlar gitmişler villayı imara aykırı şekilde yükseltmişler. Memur Serdar ile Memur Fatih'e buraya imza atın demişler. Onlar yanlış işi yapmamış, aylarca direnmişler. Bu iki arkadaşı belediye başkanı sürmüş, imzaları başlarından almış. Villalarını yaptırmış.

Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum. Yarın sabah 6.00'da Mustafa Candaroğlu ve Ercan Döner'i evinden alıyor musun, yoksa kulağının üzerine yatıyor musun! Bu villacı başkan İmrahorlulara ne dedi? Oyu bana verin işinizi ben çözüceğim dedi. Bir gün önce İmrahorluların evine tebligat yolladı, evlerini yıkmaya kalktı. Kendisinin villasına zorla imza, İmrahorlulara da tebligat. Hadımköy belde belediyesi döneminde Kelebek matbaa diye yap işlet devrette 8 bin metre karelik arsaya bir yapı inşaa etmişler. Bunlar belde belediyelerini kapatınca belde belediyesi bunlara devrolmuş. Arnavutköy Belediyesi de Kelebek matbaasını 251 milyona AKP İl Yönetisi Burak Aydın'a satmış. Toplam değeri 435 milyonluk yeri AKP'li il başkanına 251 milyona satmışlar. Kamu zararı belli. Yarın sabah 6.00'da Mustafa Candaroğlu ve Burak Aydın'ı alıyor musun, yoksa kulağının üzerine yatıyor musun!" ifadelerini kullandı.