İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada beraat eden sanıklarla ilgili yeni bir açıklamayla gündeme geldi. Başsavcılık, mahkemenin verdiği beraat kararlarının mütalaaya aykırı olduğunu belirtti ve gerekçeli kararın tebliğinin ardından istinaf başvurusu yapılacağını duyurdu.

Olay Kadıköy Salı Pazarı’nda yaşanmıştı

Başsavcılık açıklamasında, olayın 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Salı Pazarı’nda meydana geldiği belirtildi. Dört suça sürüklenen çocuk hakkında, “çocuğa karşı kasten öldürme” ve “yardım etme” suçlarından dava açıldığı belirtildi.

Mahkeme iki sanığa 24 yıl hapis verdi, iki sanık beraat etti

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ekim 2025 tarihli kararında davaya ilişkin hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanıklardan B.B. ve U.B.’yi “çocuğu kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer iki sanık A.Ö. ve M.A.D. ise beraat etti ve tahliye edildi.

Başsavcılık: “Beraat kararları mütalaaya aykırı”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, beraat hükümlerinin mütalaaya aykırı olduğunu ifade etti.

“Mahkeme hükmünün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren, Başsavcılığımızca CMK’nın 273/1. maddesinde belirtilen iki haftalık azami istinaf süresi dolmadan ivedi olarak kanun yollarına başvurulacaktır.”

Başsavcılık ayrıca, davadaki sürecin yakından ve titizlikle takip edileceğini bildirdi.

Süreç istinaf aşamasına taşınıyor

Açıklamada, gerekçeli kararın tebliği sonrası istinaf başvurusunun yapılacağı vurgulandı.

Bu doğrultuda, dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yeniden inceleneceği ve beraat kararlarının üst mahkeme denetimine sunulacağı belirtildi.