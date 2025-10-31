Son Mühür - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in bir yıldır tutuklu bulunması nedeniyle CHP, ilçe meydanında büyük bir miting düzenledi. Miting sırasında Ahmet Özer ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri’den mesaj gönderdi. CHP lideri Özgür Özel de burada yaptığı konuşmada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'den TELE 1 açıklaması

Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, tutuklu İBB Başkanı’nın kampanya yöneticisi Necati Özkan ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında Tele 1 televizyonuna kayyum atanmasıyla ilgili de konuşan Özel, Tele 1’in mevcut kadrosuyla muhtemelen farklı bir isimle tekrar yayına devam edeceğini ve CHP’nin bu konuda çözüm arayışında olduğunu belirterek, “sonuna kadar arkasında duracağız” dedi.

Özgür Özel'in sözleri şu şekilde:

“‘Tele 1’e sahip çık’ diyorlar. Bugün Tolga Mollaveisoğlu’yla görüştük. Tele 1’i belki Tele 1 olarak değil ama oradaki kadrolarıyla Tele 1’i bir başka yerde yaşatacağız, sonuna kadar da arkasında duracağız. Çalışıyoruz.”