Son Mühür - İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir kişi, boynuna tasma taktığı bir kadını sokakta gezdirdi. Olay, Büyükhendek Caddesi’nde meydana geldi. Kalabalığın arasında U.Y. (27), N.B. (57) isimli kadına tasma takarak yürüdü. U.Y.’nin bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri harekete geçti. Başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.
Görüntülere erişim engeli
Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, söz konusu paylaşıma erişim engeli kararı verildi.
Neler yaşanmıştı?
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki tarihi Galata Kulesi’nde bir çiftin çektiği video sosyal medyada büyük tepki topladı. Videoda, genç bir kadına tasma takıp dizlerinin üzerinde yürütülen anlarda, erkek şahıs “Kadınlar balmumu gibidir, onları nasıl eğitirsen öyle olurlar” ifadelerini kullandı. “İtaat Kız Bağlama Yöntemi” notuyla paylaşılan görüntülerde, şahsın kadından kedi gibi “miyav” demesini istediği de görüldü.