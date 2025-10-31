Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, söz konusu paylaşıma erişim engeli kararı verildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki tarihi Galata Kulesi’nde bir çiftin çektiği video sosyal medyada büyük tepki topladı. Videoda, genç bir kadına tasma takıp dizlerinin üzerinde yürütülen anlarda, erkek şahıs “Kadınlar balmumu gibidir, onları nasıl eğitirsen öyle olurlar” ifadelerini kullandı. “İtaat Kız Bağlama Yöntemi” notuyla paylaşılan görüntülerde, şahsın kadından kedi gibi “miyav” demesini istediği de görüldü.