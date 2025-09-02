CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alındı ve ardından ise CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Genel Merkez'de toplandı. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayın konuğu oldu. Özel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Atatürk'ün kurduğu partiyi ortadan kaldırmak sana nasip olur mu?"

Sert bir şekilde kararı eleştiren Özel, "Birincisi, bu 10'uncu denemeydi, şimdi tutturdular. Asli Hukuk Mahkemelerine başvuruyorlar. Tedbir kararı verin diyorlar. Bunu bugüne kadar reddettiler. 9 mahkeme reddetti, 10'uncusunda tutturdular. Siyaseten AKP ve MHP'nin zarar göreceği bir sonuç doğurur. Bunu YSK iptal edebilir. Bunu niye yapıyorlar? CHP'yi durduramadıklarını, yükselişine engel olamadıklarını görüyorlar, onun için yapıyorlar.

Atatürk'ün kurduğu partiyi ortadan kaldırmak sana nasip olur mu? Bir kapatma davası açmadılar, onu da yapsalar şaşırmam." dedi.

Gürsel Tekin'e ihraç!

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in ihracını açıklayan Özel, "Yarın ilk önce Ferdi'nin kızı sevgili Nehir'i okula kaydettireceğim, sonra da mücadeleyi devam ettireceğim. Zeytinburnu'nda zaten bir eylem hazırlanmıştı. Miting alanını değiştirmiyoruz, mitingimizi yapacağız. Mahkemenin verdiği kararı tanımıyoruz. İl Başkanımız görevinin başındadır. Mahalle delege seçimimizi de yapacağız. İsminden bağımsız olarak atanan kayyım heyetinden görevi kabul edeceğini anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik. Kayyımın partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. CHP'li hiç kimse Saray'ın kurduğu bu kumpasın parçası olamaz. Parçası olanın Parti'den ilişiğini keseriz. Kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik.

Beni partinin başından indirmekle tehdit ediyorlar. Partinin başında 'sınırları çizilmiş' bir şekilde oturmaktansa, 'hadi gelin indirin' diyorum." ifadelerini kullandı.