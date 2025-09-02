Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi iptal edilirken, İstanbul İl Yönetimi de görevden alındı. Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atandı. Kararın ardından Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Amaçları kongre sürecini durdurmak!"

"300 gündür Ahmet Özer iddianame bekliyor, 165 gündür cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'nun iddianamesi hazırlanmadı. Neden jet hızıyla bir karar alınmıştır. Bugün bir karar açıklandı. Açıklanan karar tamamen siyasi bir karardır. Amacını biliyoruz. CHP birinci parti oldu. Amaçları kongre sürecini durdurmak.

Az önce toplantımızı gerçekleştirdik. Hukuku mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hukukçularımız itiraz edecekler. Biz il binamızda olacağız, görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Saat 20.00 gibi Genel Başkanımız Özgür Özel açıklama yapacak. Bu karara hukukçularımızla birlikte itiraz edeceğiz. Gerçek hiçbir CHP'li bu kararı tanımayacaktır."