Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Cuma günü İzmir’e gelecek. Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerin yargılandığı davanın ilk duruşmasını Aliağa’da takip edecek.

Dava dosyasında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sanık olarak yer alıyor.

Tugay’ın kızının nikahına katılacak

CHP lideri Özgür Özel, yoğun gündeminin ardından akşam saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kızının nikah törenine katılacak. Tören saat 19.00’da Çeşme Swiss Otel’de gerçekleştirilecek.