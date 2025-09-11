Son Mühür- Son dönemde sık sık çalışanlarının ödenmeyen alacaklarını talep ettiği eylemlerle gündeme gelen Buca Belediyesi'nde işçilerin hak arama mücadelesine memurlar da destek verdi.

Buca Belediyesi'nde maaşlarını ve ek ödemelerini alamayan işçilerin eylemine saat 10.30'la 12.30 arasında iş bırakarak destek veren Tüm Yerel Sen üyesi memurlar, alacakları ödenene kadar mücadeleye devam sinyali verdi.



Emekçinin alacağından tasarruf olmaz...



Tüm Yerel Sen İzmir 2 nolu Şube Başkanı Murat Bekar,

''Simdi elde ettiğimiz kazanımlar elimizden alınıyorsa veya bu meydanlarda haykırdığımız gibi yine haykırıyorsak, yine söylüyorsak, yine emekçinin zafere direnen emekçinin olacaktır.

Buradan başkanlarımıza sesleniyoruz; tasarruf olur ama emekçinin hakkından tasarruf olmaz.

Bizlerle görüşmelerinizde personel giderlerinin ağırlığından bahsedip gözümüzün içine baka baka personel alımlarına devam ediyorsanız, gereksiz harcamalar ve etkinlikler yapıysanız, inandırıcılığı olmayacaktır Sayın Başkan.

Tüm Yerel-Sen olarak artık yeter diyoruz.

Alacaklarımızın biran önce ödenmesini bekliyoruz.

Aksi takdirde tüm işçi ve memur emekçileri olarak alın terimiz olan alacaklarımız için bu meydanlarda işçi-memur omuz omuza mücadelemiz sürecektir.'' mesajı verdi.