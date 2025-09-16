Fener Rum Kilisesi Patriği Bartholomeos, ABD’nin başkenti Washington’a özel uçakla giderek 10 gün sürecek resmi ziyaretlerine başladı. Ziyaretin ilk durağı Beyaz Saray oldu. Oval Ofis’te gerçekleşen görüşmede Bartholomeos ile ABD Başkanı Donald Trump yarım saatten fazla süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede kimler vardı?

Toplantıya Trump ve Bartholomeos’un yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros, Laodikya Başpiskoposu Theodoritos, Silybria Başpiskoposu Maximos, Patriklik Ofisi Müdürü Aetios ve Başpiskopos Alexander Karloutsos da katıldı.

Patrik Bartholomeos’tan açıklama

Görüşmenin ardından Facebook üzerinden canlı yayında konuşan Bartholomeos, “Bizi ilgilendiren konuları, Ekümenik Patrikhane’yi, Türkiye’de kalan az sayıdaki Hristiyanı, onların yaşadığı zorlukları, sıkıntıları, zulümleri ama aynı zamanda tüm bunlara rağmen hayatta kalmayı ve misyonumuzu yerine getirmeyi konuştuk” dedi.

Heybeliada Ruhban Okulu ve bölgesel gelişmeler

Toplantıda ele alınan başlıklar arasında Heybeliada Ruhban Okulu’nun durumu, Türkiye ve Orta Doğu’daki Hristiyanların karşılaştığı zorluklar ve Ukrayna’daki gelişmelerin de bulunduğu belirtildi. Ayrıca dinler arası diyalog çalışmalarının da gündeme geldiği aktarıldı.

Papa Leo’nun Türkiye ziyareti gündemde

Görüşmede ayrıca bu yıl İznik’te düzenlenecek olan Birinci Konsil’in 1700. yıldönümü kutlamaları da masaya yatırıldı. Bu kapsamda Papa Leo’nun Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte Türkiye’ye yapması planlanan ziyaretin detaylarının konuşulduğu kaydedildi.

Dinler arası diyalog vurgusu

Toplantının, hem Türkiye’deki azınlıklar hem de bölgedeki dinler arası ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Bartholomeos, süregelen diyaloğun korunması ve geliştirilmesinin önemine işaret etti.