Son Mühür- “Üç Kız Kardeş”, “Güzel Aşklar Diyarı” ve “Cennetin Çocukları” gibi dizilerdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Özgü Kaya, bu kez modayla gündemde. Son dönemde özel hayatı kadar uluslararası bir moda markasıyla da adından söz ettiriyor.

Victoria’s Secret defilesine hazırlanıyor

Bir süredir şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasında sıkça konuşulan Özgü Kaya, şimdi de Victoria’s Secret defilesine hazırlanıyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açan oyuncu, büyük bir heyecanla beklenen defilede Türkiye’yi temsil edecek.

Defile öncesi hazırlık sürecini paylaştı

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hazırlık sürecini takipçileriyle adım adım paylaşıyor. Makyaj provasından yürüyüş çalışmalarına kadar birçok anı paylaşan ünlü isim, enerjisi ve kararlılığıyla hayranlarından tam not aldı.

“Türk oyuncular yurt dışında gurur kaynağı”

Güzel oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Victoria's Secret defilesinde Türkiye'yi temsil edeceğim. O yüzden biraz heyecanlıyım. Türk oyuncular sık sık yurt dışında davet ediliyor, bu çok gurur verici bir şey.” ifadelerini kullanmıştı.

Defile tarihi belli oldu

Dünyanın en çok izlenen moda organizasyonlarından biri olan Victoria’s Secret Fashion Show, bu yıl 16 Ekim’de saat 02.00’de gerçekleştirilecek. Etkinliğin yayınlanacağı platformlar ve özel konuk listesi de merak konusu oldu.