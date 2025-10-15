Son Mühür- Oyuncu Esra Bilgiç ve sosyetenin tanınan ismi DJ Faruk Sabancı, bir yılı aşkın süredir birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, kısa süre önce ciddi bir adım atarak aileleriyle tanıştı. Bu gelişme, magazin dünyasında “evlilik yakın” yorumlarına neden oldu.

“İyi ki doğdun aşkım”

İkilinin şu sıralar İtalya’nın moda başkenti Milano’da tatilde oldukları öğrenildi. Ünlü çift, birlikte geçirdikleri romantik günleri sosyal medyada paylaşmaktan da geri durmadı.

Esra Bilgiç’in doğum gününü kutlayan Faruk Sabancı, sevgilisiyle çekildiği kareyi Instagram hesabından “İyi ki doğdun aşkım” notuyla paylaştı.

"Anne olmak istiyor"

Daha önce futbolcu Gökhan Töre ile evlilik yapıp yollarını ayıran Esra Bilgiç’in, bu kez “hayalini kurduğu aile düzenini” kurmak istediği konuşuluyor.

Oyuncuya yakın kaynaklar, Bilgiç’in yakın çevresine “Artık anne olmak istiyorum” dediğini aktarıyor.