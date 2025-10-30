Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün enflasyon beklentilerinde olumlu bir eğilim gözlemlendiğini açıkladı. Şimşek, dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle beklentilerdeki iyileşmenin süreceğini belirtti.

“Beklentilerde iyileşme sürüyor”

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyonla mücadele sürecinde gelinen noktaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında, eylülde kuraklık kaynaklı gıda fiyatları artışı ve mevsimsel etkilerin enflasyonda geçici yükselişe neden olduğunu ifade eden Şimşek, buna rağmen reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını vurguladı.

“Gerçekleşen enflasyon, beklentileri şekillendiriyor”

Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti. Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz.”

Dezenflasyon süreci kararlılıkla sürdürülüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Orta Vadeli Program kapsamında 2025 yılından itibaren istikrarlı dezenflasyon hedefi doğrultusunda politika uygulamalarını sürdürüyor. Şimşek’in son açıklaması, hükümetin enflasyon beklentilerini kalıcı şekilde düşürmeye odaklandığını bir kez daha ortaya koydu.