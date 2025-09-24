Son Mühür- Sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile eylül başında Fransa ve İtalya’ya kısa bir tatil yaptığını anlatan Ulusoy, bronzlaşma tercihine ilişkin esprili bir açıklama yaptı. Ünlü manken, “Faruk Bey sevmediği için bronzlaşmıyorum. O yüzden artık az bronzlaşıyorum” sözleriyle gülümsetti.

Spor ve beslenme rutini

Formunu nasıl koruduğu sorusuna içtenlikle yanıt veren Ulusoy, sağlıklı yaşam disiplinini paylaştı. “Boğazımı tutuyorum, günde iki öğün besleniyorum. Haftada dört gün spor yapıyorum ve çok sağlıklı beslenmeye çalışıyorum” dedi.

Kaçamaklara da yer var

Ulusoy, sıkı programına rağmen zaman zaman kendine izin verdiğini belirtti. “Kaçamak yapıyor muyum? Evet, yapıyorum. Hafta sonları izin günüm. Tatillerde de serbestim ama döndüğümde toparlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Her şey denge işi”

Fit görünümünün sırrını soran basın mensuplarına yanıt veren Ulusoy, sürecin temelinde denge olduğunu vurguladı. “Bu bir denge işi. Kilo korumak da o kadar zor değil. Hayatta her şey bir denge işi” diyerek sağlıklı yaşam mottosunu özetledi.