Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını Daily Mail’de çıkan bir haberde, Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın, İsrail yanlısı olduğu öne sürülen menajeri David Levy ile yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Haberde, Levy’nin, Lipa’nın sahne alacağı Glastonbury Müzik Festivali organizatörlerine bir mektup yazarak Filistin yanlısı rap grubu Kneecap’in programdan çıkarılmasını talep ettiği ileri sürülmüştü.

“Ben her zaman Özgür Filistin’den yanayım”

Ortaya atılan bu iddiaların ardından Dua Lipa, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak haberi yalanladı.

Ünlü şarkıcı, “David Levy veya diğer müzik yöneticilerinin, gerçeği dile getiren bir sanatçıya yönelik eylemlerini onaylamıyorum” diyerek haberin doğru olmadığını vurguladı.

Daily Mail’e ağır eleştiri

Dua Lipa, açıklamasında Daily Mail’in haberi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Basının bunu nasıl ele aldığını görmezden gelemiyorum.

Haber tamamen yanlış olmakla kalmıyor, Daily Mail’in kullandığı anlatı da kasıtlı olarak kışkırtıcı. Yalnızca tıklama almak için uydurulmuş ve açıkça internette fikir ayrılığı yaratmayı amaçlıyor.”

“Trajediyi manşet malzemesi yapamazsınız”

Dua Lipa, açıklamasında Filistin’e olan desteğini yineledi: “Ben her zaman ‘Özgür Filistin’den yanayım ancak küresel bir trajediyi manşetlere taşımak için bunu kullanmak benim için son derece sorunlu bir şey.”