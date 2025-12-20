Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Edirne’de düzenlenen mitingde kullandığı ifadeler, siyasi tartışmayı beraberinde getirdi. Özel’in, “Meriç’i sıkı tutun. 15 Temmuz’da 2 bin FETÖ’cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne’den kaçmak isterse sıkı tutun serhat şehrini” sözleri AK Parti cephesinden tepkiyle karşılandı.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

İnan, Özel’in sözlerinin hedef saptırma olduğunu savunarak, FETÖ mensuplarına geçmişte umut veren siyasi tutumları hatırlattı. İnan açıklamasında, “Bahsettiğin o FETÖ’cü alçaklar 2023’te ‘Bahar gelecek, biletlerimizi aldık, dönüyoruz’ diye gün sayıyordu” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, örgüt mensuplarının Türkiye’ye dönüş beklentilerinin kimler tarafından körüklendiğine dikkat çeken İnan, eleştirilerini sertleştirdi.

"HAFIZAMIZ TAZE, UNUTMADIK"

AK Partili İnan, devamında ise, “Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor. Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık” diyerek CHP yönetimini hedef aldı. Özgür Özel’in Edirne’de yaptığı konuşmada sınır kenti vurgusu ve 15 Temmuz darbe girişimine atıf yapması, iktidar cephesinde “algı oluşturma” olarak değerlendirildi.