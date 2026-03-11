Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de ‘Basmane Çukuru’ olarak bilinen alana ilişkin imzalanan protokole yönelik tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Basmane Çukurunun kamusal alan olarak kullanılması için imza kampanyası başlatan Kültürpark Platformu, topladıkları imzaları bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. İmzaları teslim ederek basın açıklaması düzenleyen Kültürpark Platformu üyeleri daha sonra Meclis toplantısı öncesi Kültürpark 4 No’lu Hol’ün önüne gelerek sloganlar attı.

“İki bini aşkın imza toplandı”

Kültürpark Platformu adına basın açıklamasını Sibel Altıneş okudu. Basmane Çukuru arazisinin tarihini hatırlatarak açıklamalarda bulunan Altıneş, “Kültürpark Platformu ve İzmirliler hem Başkanın hem de Meclis üyelerinin öncelikle şeffaflıktan uzak, yargı denetimini işlevsiz kılan ve kamu yararını geri plana bırakan anlayışına itiraz ediyor. Kente ilişkin kararların kapalı kapılar ardında alınmaması gerektiğini, meselelerin ortak akıl ile çözülmesine açık olunmasını istiyor. Basmane Arazisinin İzmir halkının ortak mülkiyeti olduğunu, alana ilişkin alınacak her kararın, kent hakkı, kamu yararı ve hukuk devletini doğrudan ilgilendirdiğini anımsatıyor, her Meclis toplantısında onları tarihsel sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyor. Kentin merkezinde ulaşım, altyapı ve yoğunluk baskısının en yüksek olduğu bölgede; kent hakkını gözetmeyip, 84 metre yükseklikte ve 105 bin metrekare devasa yapıya nasıl onay verebildiklerini, 21dönümlük arazinin yüzde 70’inden fiilen feragat kararı almalarının, kent suçu işlemek olduğunu söylüyor. İşte bu anlayışla aşağıda bir örneğini paylaşıyor olduğumuz, geçen hafta başlayıp, 5 günde ve sadece 5 noktada açtığımız masalarda iki bini aşkın İzmirlinin imzası toplandı” dedi.

“Kamusal alanlar korunsun”

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin; İzmirlinin kent hakkına saygı göstermelerini, yargı süreci sonuçlanana kadar geri dönülmez adımlar atmamalarını, araziyi yeniden kamu mülkiyetine geçirmelerini, çevresi ile olan mekansal bütünlüğü korumalarını, buna uygun planlanmalarını ve bu kent suçuna son vermelerini istiyoruz” sözleriyle devam eden Altıneş, “Kültürpark ve Basmane Çukurundaki süreçlerin takipçisi olmaya devam ediyor, kentin merkezindeki bu kamusal alanların beton yoğunluğunu artıracak her türlü yapılaşmadan uzak tutularak, kentin iklim krizine karşı direncini artıracak, halkın hiçbir kısıtlama olmaksızın erişebileceği müşterek kamusal alanlar olarak korunmasını talep ediyoruz. Bu kent suçundan geri dönülene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kültürpark Platformu üyeleri “Söz, yetki, karar İzmir halkında”, “Sermayeye değil, İzmir halkına” sloganlarıyla Kültürpark 4 No’lün önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Holün önünde zabıta ekipleri de güvenlik amaçlı tedbir aldı.